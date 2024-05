Trajano: 'Estêvão ir para o Chelsea por R$ 300 mi é um negócio escandaloso'

Ainda no Posse de Bola, o jornalista Danilo Lavieri voltou a criticar o comportamento do técnico Abel Ferreira por não esclarecer publicamente se assinou ou não um pré-contrato com o Al Saad.

Arnaldo Ribeiro: "Eu estava querendo citar a frase que a Milly Lacombe disse ontem no Fim de Papo sobre o Abel e ela me mandou aqui: 'O princípio básico da moralidade é fazer na gente o que a gente exige dos outros'. É basicamente isso. Esse é o ponto principal da coisa. Essa coisa de exigir a perfeição dos outros, você tem que exigir a sua perfeição também."

Danilo Lavieri: "A diferença que o Abel precisa entender é que, a partir do momento em que ele vai pra coletiva e fala 'Ah, eu quero um futebol transparente, quero um futebol organizado, eu tô de saco cheio das coisas ruins do Brasil'. Aí vai lá e faz tudo de ruim também, não faz sentido."

