Pior das divisões do Brasil, time carioca não sabe o que é vencer em 2024

O Audax foi rebaixado no Campeonato Carioca com uma campanha histórica. A equipe perdeu todos os 11 jogos que fez, terminando a primeira fase com zero ponto — feito registrado pela primeira vez na era profissional do futebol local.

O começo de Série D também não é nada animador. São quatro derrotas em quatro jogos até aqui e, consequentemente, a lanterna do Grupo 6 da competição.

Um dos dois empates veio acompanhado de uma eliminação. O Audax disputou a Copa do Brasil pela primeira vez na história neste ano, mas ficou no 0 a 0 com a Portuguesa-RJ e deu adeus ao torneio ainda na 1ª fase devido ao regulamento que dava a vantagem do empate à equipe visitante.

Vitória já esteve bem perto

A primeira vitória do Audax na temporada quase veio na última quarta-feira (22), em sua estreia na segunda divisão do Campeonato Carioca.

O Audax vencia o Duque de Caxias por 1 a 0 até os 51 minutos do segundo tempo. O gol de André Santos, no entanto, colocou fim à esperança de que o jejum seria quebrado naquela ocasião.