Miami poupa Messi e Suárez, e adversário dá desconto para compensar torcida

O técnico Gerardo "Tata" Martino, do Inter Miami, resolveu poupar Lionel Messi e Luis Suárez da partida diante do Vancouver Whitecaps, pela MLS, e o time canadense agiu rápido para tentar dar uma acalmada na frustração dos torcedores que queriam ver a dupla.

O que aconteceu

Diante da ausência das estrelas Lionel Messi e Luis Suárez, do Inter Miami, o Vancouver Whitecaps resolveu dar 50% de desconto em comidas e bebidas que serão servidas no BC Place, palco do jogo entre as equipes neste sábado (25).

Contudo, a torcida canadense segue frustrada, já que os valores para assistir ao confronto entre Inter e Vancouver foram os mais caros já praticados pelo clube.