Jogo é suspenso após arremesso de pedras e briga de torcida; assista

O jogo Godoy Cruz x San Lorenzo, válido pela 3ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino, foi suspenso pela arbitragem ainda nos primeiros minutos de 2° tempo. O duelo estava em 1 a 1 (assista abaixo).

O que aconteceu

Torcedores organizados do Godoy Cruz tentaram acertar o goleiro rival, Chila Gómez, com pedras. O time de Mendoza mandou o duelo no Estádio Maldivas Argentinas.

O jogador do San Lorenzo não foi atingido pelos arremessos, mas precisou remover os itens do gramado por mais de uma vez com a bola rolando.