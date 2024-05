Final da Champions feminina tem protesto pró-Palestina

Duas pessoas com crachás de credenciamento estenderam uma faixa com uma mensagem pró-Palestina durante a cerimônia de abertura da final da Liga dos Campeões da Europa Feminina, entre Barcelona e Lyon, disputada neste sábado (25), no Estádio San Memes, em Bilbao, na Espanha. O time espanhol venceu por 2 a 0 e conquistou o título.

O que aconteceu

'Parem o genocídio. União Europeia, não seja permissiva'. Duas pessoas entraram no gramado assim que as equipes se alinharam para a execução do hino da competição e mostraram a mensagem direcionada aos governantes europeus sobre uma bandeira da Palestina.

Além da mensagem, a faixa tinha uma reprodução de parte da obra "Guernica", de Pablo Picasso. O pintor espanhol retratou em um mural o bombardeio de Guernica, em 1937.