Torneios de Fut7 serão transmitidos no Brasil com Falcão e ex-Palmeiras

Já o TST vai para a segunda edição e contará com os ex-Palmeiras Michel Bastos e Deola em ação. A dupla foi convocada pelo recém-criado Desimpedidos Esporte Clube, que está inscrito no torneio norte-americano a ser disputado a partir de 5 de junho.

Ambas as competições premiam o time campeão com R$ 5,15 milhões (1 milhão de dólares). O Fut7 vem se destacando como um sucesso internacional, impulsionando-se nas redes sociais, e já conta com cerca de 12,5 milhões de praticantes formais e informais no Brasil, de acordo com a Confederação Brasileira de Futebol 7 Society. A modalidade é praticada com sete jogadores de cada lado em um gramado sintético, com regras adaptadas e chuteiras de society.