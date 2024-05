Maioria não quer derrubar Augusto Melo, apesar da pressão imensa, diz Juca

Juca Kfouri destacou no Posse de Bola a repercussão no Corinthians da denúncia de um "laranja" na transação com a Vai De Bet. Segundo o colunista do UOL, há no clube quem defenda a derrubada do presidente Augusto Melo, que ainda conta com o apoio da maioria.

Boa parte do eleitorado do Augusto Melo dizia que votaria nele porque era mais fácil derrubá-lo por meio de um impeachment do que derrubar a turma do Andrés Sanchez. Há dentro do Corinthians quem queira, mas há ainda uma maioria que não quer, por achar que se derrubá-lo volta a turma do Andrés Sanchez. Não tem uma terceira via. O Corinthians ferve, o Corinthians com uma dívida de R$ 2 bilhões. Aliás, lembre-se também a prometida Semana da Transparência, que até agora nada. Juca Kfouri

