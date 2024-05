Zubeldía vê volta de Calleri, brinca com jornalista 'ansioso' e faz alerta

Priorizar competições? "É difícil responder. Creio que o tempo nos dará um panorama muito mais claro. Eu sinto que temos a responsabilidade de estar à altura das três competições. Depois, é certo que determinado momento do calendário, teremos que inclinar a força do plantel em algo pontual, porque estaremos jogando finais nas Copas. O Brasileirão é um torneio mais extenso e que permite priorizar a energia em algumas situações. Minha experiência indica que estas equipes têm que ir por todos até chegar nesta situação complicada do calendário. Aí, sim, é preciso tomar decisões. [...] Eu preciso de jogadores com energia em distintas competições. De preferência, não gosto de mudar tanto os jogadores. Hoje, mudei muito, mas historicamente não sou de mudar muito. Não quero que a identidade seja perdida. Se saem 11 e entram outros, vai haver um pouco de falta de sincronia."

Zubeldía comanda treino do São Paulo no CT da Barra Funda Imagem: Rubens Chiri/SPFC

Mais treinos, menos jogos. "Os primeiros três dias foram descanso absoluto, tanto mental quanto físico. Priorizamos que eles estivessem com os familiares e que não pensassem muito em futebol. Depois, começamos a treinar. Fizemos três atividades muito fortes com os que mais tinham minutos e duas com quem menos tinham minutos. No final desta semana, vai nos permitir a fazer uma boa carga com todo o plantel. Nestes treinamentos, vamos tocando alguns pontos para fortalecer a ideia. Não é o caso de contar quais pontos, mas alguns princípios de jogo que precisam ser acentuados. Não tivemos 15 dias, mas são algumas atividades a mais. Amanhã, é descanso, sábado, domingo e segunda continuamos. No fim da partida do Talleres, teremos seis ou sete sessões de incorporação técnica."

Adaptação. "Na medida em que fui incorporando anos de carreira, fui tratando de ser preciso com o que queria. Passaram-se 15 anos desde meu primeiro jogo. O tempo fez com que eu pudesse explicar rapidamente, de forma concisa, o que quero de uma equipe. Está claro que, se não tenho jogadores — por mais que tenho experiência, conhecimento e uma boa comissão —, o mais importante são eles. Trabalhar com bons jogadores, e não craques, é inteligente. É menos difícil. Estamos nessa busca, de consolidação, ver até onde posso pedir a cada jogador. É conhecer certos jogadores.

Erick. "Hoje, falei com Erick. Ele foi o primeiro jogador com quem conversei. Ele é, possivelmente, o jogador mais direto do ataque. Quando ele recebe a bola e vai para dentro, tem uma visão que nem todos têm. Quando ele está em um espaço curto, é muito provável que saia algo que gere ocasiões de gol. Por que não consegui fazer este diagnóstico antes? Porque vou conhecendo os jogadores. Hoje, é isso, mais adianta pode ser diferente, mas vou conhecendo os jogadores e vamos buscando chegar na ideia que temos."

Substituto de Rafael. "Para mim, há posições muito suscetíveis: o camisa 9 e o goleiro. O denominador comum é que estão nas áreas, é preciso ter muito tato e confiança. Eles têm que ter condições. Rafael vai à seleção sabendo que Jandrei é o próximo que vai batalhar. O Jandrei terá que estar preparado. Por isso, hoje, decidi que jogaria Jandrei, para ganhar ritmo. Quando Rafael estiver na seleção, sem dúvida alguma o Jandrei será o goleiro."