Ferreirinha revela vácuo de Calleri antes de assistência e 'revide'

O meia-atacante Ferreirinha, do São Paulo, revelou um momento curioso vivido com Calleri nas últimas semanas. Ele participou do "Resenha ESPN", que vai ao ar nesta sexta-feira (24), às 22h.

O que aconteceu

O ex-Grêmio contou que o atacante se irritou ao não receber um passe durante uma atividade realizada antes de o Tricolor encarar o Barcelona-EQU no mês passado. O duelo, vencido pelos paulistas por 2 a 0, marcou a estreia do técnico Luis Zubeldía no comando da equipe.

Calleri, segundo Ferreirinha, virou as costas para o companheiro, que se surpreendeu com a atitude — na ocasião, ele optou por não cruzar para a área e tocou a bola para Luciano.