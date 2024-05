De la Cruz é reavaliado no Flamengo e pode enfrentar o Millonarios

O meia De la Cruz foi reavaliado nesta sexta-feira (24), no CT do Flamengo, e não foi constatada lesão no joelho direito. O jogador sofreu um trauma no local no jogo contra o Amazonas, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil.

O que aconteceu

De la Cruz não preocupa para o duelo com o Millonarios, na terça-feira, pela Libertadores. O elenco rubro-negro se reapresentou após a classificação às oitavas da Copa do Brasil.

O meia pediu para ser substituído aos 22 minutos do segundo tempo. Ele deixou o campo abatido e colocou uma bolsa de gelo ainda no joelho ainda no banco de reservas.