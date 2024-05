Veja quanto os clubes faturaram ao avançar às oitavas da Copa do Brasil

As três vagas restantes serão definidas posteriormente, já que os jogos envolvendo times do Rio Grande do Sul foram adiados. Internacional, Grêmio e Ypiranga estão na terceira fase.

Os jogos das oitavas estão previstos para as semanas dos dias 31 de julho e 7 de agosto. Não se sabe se as datas serão adiadas devido aos jogos restantes da terceira fase.

As premiações da Copa do Brasil 2024

Primeira fase (80 clubes)

Grupo 1: R$ 1,47 milhão

Grupo 2: R$ 1.312.500

Grupo 3: R$ 787,5 mil

Segunda fase (40 clubes)

Grupo 1: R$ 1,785 milhão

Grupo 2: R$ 1,47 milhão

Grupo 3: R$ 945 mil

Terceira fase (32 clubes) - R$ 2,205 milhões

Oitavas de final (16 clubes) - R$ 3,465 milhões

Quartas de final (8 clubes) - R$ 4,515 milhões

Semifinais (4 clubes) - R$ 9,45 milhões

Final (Vice-campeão) - R$ 31,5 milhões

Final (Campeão) - R$ 73,5 milhões