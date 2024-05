Árbitro histórico, Aragão conta que viu óvni em campo e recusa 'Aramengão'

Matéria de jornal questionando a arbitragem de Aragão da final do Brasileiro de 1980 Imagem: Acervo O Globo

Já Palhinha, outro expulso, fugiu da memória do ex-árbitro.

A terceira expulsão eu nem sei quem foi, nem lembro mais. Faz muito tempo.

Óvni e gol no clássico

José de Assis Aragão foi árbitro por 25 anos. Acumulou experiências internacionais e histórias incríveis. Num clássico entre Palmeiras e Santos, acabou se posicionando mal e, no último lance do jogo, a bola bateu no bico da chuteira dele e morreu no fundo do gol santista. O gol de empate do Palmeiras foi do árbitro e o jogo terminou 2 a 2.