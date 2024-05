Sem Messi e CR7, Lewandowski elege time dos sonhos com dois brasileiros

Robert Lewandowski foi desafiado a escolher seu 'dream team', o time dos sonhos, pelo jornal britânico The Sun. A lista só poderia contar com cinco jogadores.

O que aconteceu

O atacante do Barcelona elegeu Taffarel como seu goleiro ideal. "Eu não sei porque mas tenho que ir com Taffarel, do Brasil. Já faz 20 anos, mas é o goleiro que eu amava assistir", explicou Lewa.

O representante na zaga escolhido foi Carles Puyol. O ídolo do Barça é tri-campeão da Champions League e também venceu a Copa do Mundo com a Espanha.