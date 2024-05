Scarpa ironiza resultado da perícia da PF: 'surpresa de três pessoas'

A empresa deu como garantia ao investimento de Scarpa um lote de 20 quilos de alexandritas. Um laudo técnico usado pela Xland aponta que o lote vale US$ 500 milhões.

A Xland nega ter dado golpe em seus clientes. A empresa explica que seus recursos foram congelados em um processo judicial de recuperação da empresa FTX, que corre nos EUA.

Relembre o caso

Gustavo Scarpa e Mayke processam Willian Bigode na Justiça por suposto golpe financeiro. Scarpa investiu R$ 6,3 milhões na empresa Xland por indicação de Bigode, seu então companheiro de Palmeiras, e de sua empresa, a WLJC. Mayke também colocou dinheiro no negócio.

A Xland, que prometia retorno de 3,5% a 5% ao mês, se negou a devolver o dinheiro quando os dois tentaram resgatar os valores. Scarpa e Mayke pediram por ajuda de Willian para resolver a situação, mas o atacante alega que também foi vítima de golpe e teve prejuízos milionários.

Scarpa pediu na Justiça para penhorar os bens de Willian Bigode e bloquear 30% de seu salário duas vezes, mas teve as solicitações negadas. O meia, agora jogador do Atlético-MG, tem como objetivo reaver ao menos parte do prejuízo.