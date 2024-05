Lucas e Erick brilham em São Paulo 2x0 Águia, e atacante destoa; veja notas

Lucas foi eleito, de acordo com o Footstats, o melhor jogador do São Paulo na vitória sobre o Águia-PA, em jogo disputado na noite desta quinta-feira (16) pela Copa do Brasil. O meia-atacante, que abriu o placar, ficou com 8,3 e foi seguido por Erick, que também marcou e acabou o duelo com 8,1

As menores notas da equipe titular de Luis Zubeldía ficaram com André Silva, que acabou com 5,9 em meio a alguns gols perdidos.

Veja todas as notas do São Paulo

Jandrei: 6,0

Moreira: 6,2

Ferraresi: 6,6

Diego Costa: 6,5

Patryck: 6,8

Luiz Gustavo: 6,0

Nestor: 6,1

Galoppo: 6,6

Lucas: 8,3

Erick: 8,1

André Silva: 5,9

(Luciano): 6,3

(Rodriguinho): 6,3

(Juan): 6,3

(Alisson): 6,4

(Ferreirinha): 6,3