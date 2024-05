Gabigol não joga porque quando entra o Flamengo tem um a menos, diz Mattos

Gabigol não saiu do banco na classificação do Flamengo sobre o Amazonas na Copa do Brasil, na primeira partida após a polêmica foto com a camisa do Corinthians. No UOL News Esporte desta quinta (23), o colunista Rodrigo Mattos afirmou que o atacante não tem jogado porque quando ele entra o time fica com um jogador a menos.

'Vamos entender a relação de Gabigol com a torcida no Maracanã': "Eu acho que a questão do Gabigol está um pouco exagerada já a discussão, já está se prolongando por tempo demais. Ontem, não fez muita diferença, teve gente que apoiou ele, teve gente que criticou ele, mas ainda não tem uma perspectiva de fato da torcida. No Rio de Janeiro, no Maracanã cheio, é que a gente vai entender como está o clima para ele".

'Flamengo tem ficado com um a menos com Gabigol em campo': "Em relação ao aproveitamento dele, todas as vezes que ele entrou, ele não acrescentou nada para o time. Então, faz sentido que ele não entre enquanto não tiver uma forma técnica que faça sentido. Não tem por que botá-lo e a discussão a fora do campo acaba muito dominando, mas a gente esquece que ele não está jogando bola, então não tem por que entrar em campo. Ele entrar tem piorado, o Flamengo tem ficado com um jogador a menos".