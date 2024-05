'Flamengo estagnou porque Tite teve uma semana para treinar', dispara RMP

No Fim de Papo, o colunista Renato Mauricio Prado afirmou que o Flamengo estagnou na vitória magra contra o Amazonas na Copa do Brasil porque Tite insistiu no esquema 4-3-3 na semana livre de treinos. Segundo RMP, o treinador voltou 10 casas no quesito tático.

'Flamengo estagnou porque Tite teve semana para treinar': "O Flamengo deu uma estagnada porque o Tite teve uma semana livre para treinar. A gente percebe se um técnico é bom ou não quando ele tem uma semana livre para treinar e a coisa piora, foi exatamente o que aconteceu. Ele botou para jogar no 4-4-2, jogou dois jogos ótimos, ele disse peraí, vamos treinar uma semana de novo o meu 4-3-3 com pontinhas. Gerson, o senhor pare de se assanhar pelo campo inteiro, o senhor fique grudado na linha lateral, porque eu preciso gerar a tal amplitude. Gente, ridículo!"

'Tite voltou 10 casas': "O Flamengo já tinha jogado com o Amazonas, já sabia como o Amazonas ia jogar e voltou novamente com 4-3-3 com os caras abertos pelas pontas. Aí é desanimador, o Tite voltou 10 casas, mas pior do que isso foi dizer como ele disse na entrevista coletiva, que os jogadores dele ele dá inteira liberdade lá na frente. A gente olha para o campo e não vê isso, não foi o Tite que criou aquela frase de que o campo fala? Pois é, no caso, o campo fala e ele não escuta, eu comprar um aparelho de surdez e vou dar pro Tite para ver se ele escuta o campo falando que não quer jogar no 4-3-3 atarraxado, quer jogar no 4-4-2. Mas não adianta, o campo fala, coitadinho, já deve estar rouco, e ele não escuta. Teve uma semana de treino e em vez de usá-la para aperfeiçoar o 4-4-2, ele vai lá e treina o 4-3-3".