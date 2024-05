"Eu era flamenguista até vestir a camisa do Cruzeiro", diz Luvannor

O Sheriff foi a primeira equipe de Luva no futebol do exterior. Na sequência, atuou por Shabab Dubai, Al-Ahli-UAE e Al-Whada-UAE. Em três passagens pelo clube da Moldávia, o atacante atuou em mais de 130 partidas, e conquistou três títulos nacionais.

Para mim é muito gratificante. O Sheriff foi o clube que abriu as portas para mim, onde pude mostrar as minhas qualidades como jogador profissional. Se hoje sou o que eu sou é graças também a oportunidade que eles me deram. Tive passagens por alguns clubes no Brasil antes do Sheriff, mas não consegui ter sequência. Na terceira passagem pelo clube me tornei o maior artilheiro e isso me deixa muito feliz. Foi uma forma de retribuição ao clube. Luvannor

Novo desafio

Luvannor deixou o Sheriff ao final de 2023. Apesar da idolatria no clube, o atacante aceitou uma proposta do Al Bukayrihah, da Arábia Saudita. A equipe disputa a segunda divisão do futebol nacional e encontra dificuldades na temporada, mas contou com os gols do jogador para escapar de um rebaixamento. O brasileiro marcou nove vezes em nove partidas.

Luvannor vive grande fase no futebol saudita Imagem: Reprodução/Instagram