Corinthians faz contato por renovação com meia campeão da Copinha

O Corinthians fez um primeiro contato para discutir a renovação de contrato do meia Pedrinho, destaque da equipe sub-20 campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024.

O que aconteceu

O Timão sinalizou uma reunião com o staff do atleta para conversar sobre a renovação, segundo apurou o UOL. O meia de 20 anos tem vínculo com o alvinegro apenas até fevereiro de 2025, e a partir de agosto poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

As partes devem se reunir em breve para discutir os planos para o futuro de Pedrinho no clube. O jovem está na equipe sub-20 e, por enquanto, deverá seguir na categoria.