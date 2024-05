Botafogo-SP x Palmeiras: onde assistir e hora do jogo da Copa do Brasil

Botafogo-SP e Palmeiras se enfrentam hoje, às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

O jogo terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Palmeiras venceu o jogo de ida por 2 a 1 no Allianz Parque e pode se classificar para a próxima fase com um empate. Uma vitória do Botafogo-SP por um gol de diferença levará a decisão para os pênaltis.