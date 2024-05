'Teste de Gabigol no Flamengo vai ser no Maracanã lotado', diz RMP

No Fim de Papo, o colunista Renato Mauricio Prado minimizou a calorosa recepção a Gabigol da torcida do Flamengo em Manaus. Para ele, é natural que torcedores que veem pouco seu time de perto acolham o ídolo num momento difícil. Segundo RMP, o teste para Gabriel vai ser na próxima partida do Rubro-Negro no Maracanã.

'Gabigol foi malandro na chegada em Manaus': "O torcedor off-Rio, como chamam lá na Gávea, vê muito pouco o Flamengo. Então quando tem oportunidade de ver os jogadores de perto, a tendência é ser sempre favorável. E o Gabigol foi malandro, porque todos os jogadores desceram e foram direto para o saguão do hotel, o Gabigol saiu, atravessou grades que ele afastou e se atirou nos braços da galera, fez selfie com todo mundo, deu autógrafos, e aí naturalmente a recepção foi muito calorosa.

'Teste do Gabigol vai ser no Maracanã lotado': "O teste do Gabigol vai ser no Maracanã, terça-feira, Flamengo x Millonarios. Maracanã lotado com a torcida do Rio de Janeiro, que é a que ficou mais furibunda com o Gabigol com aquela camisa do Corinthians. Aí é que vai ser a hora da verdade. Ele tem uma pequena chance de amenizar essa revolta que é muito grande: vai que ele entra hoje e faz dois gols. Caso contrário, ele vai chegar aqui e já tem faixa pronta e pintada. Ele vai ser muito hostilizado no Maracanã, lá é normal que não seja".