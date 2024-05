Palmeiras terá retorno de Aníbal contra o Botafogo-SP, mas segue sem Dudu

Dudu e Bruno Rodrigues seguirão como desfalques do Palmeiras na partida contra o Botafogo-SP, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A novidade no confronto será o retorno de Aníbal Moreno.

O que aconteceu

Ambos sofreram lesões no joelho, que tem recuperações delicadas, e o Palmeiras não quer apressar o retorno de nenhum deles. Durante a semana, Dudu e Bruno treinaram com o restante do elenco sem restrições e estão próximos de voltarem aos gramados.

Dudu rompeu o ligamento cruzado anterior em agosto do ano passado, e Bruno Rodrigues passou por uma artroscopia após ter uma lesão no joelho no segundo jogo da temporada em janeiro