Vasco atrasa direito de imagem dos jogadores e diretoria busca soluções

O clube associativo busca soluções após retomar o controle da SAF. A diretoria de Pedrinho se deparou com o caixa do futebol praticamente zerado, contrariando o otimismo passado pela 777 Partners após a divulgação do balanço.

A diretoria aguarda a perícia solicitada para entender o cenário do caixa da VascoSAF. Após esse trâmite, deve se pronunciar e anunciar novos passos sobre o caso.

O elenco tinha sido avisado sobre a possibilidade de atraso. Há a expectativa de que o pagamento possa ocorrer até o fim da semana, quando será recebido uma parcela da verba da Betfair, nova patrocinadora máster. A informação sobre o atraso foi divulgada, primeiramente, pelo "ge" e confirmada pelo UOL.

Presidente do Vasco, Pedrinho afirmou que a VascoSAF tem recursos financeiros para seguir com a administração nesta temporada. A afirmação foi feita em entrevista coletiva concedida na última quinta-feira (16).

"Caso a gente entre e tenha um colapso financeiro, pode ter certeza de que o salário estará em dia. O cenário que imaginamos dentro do caixa da SAF é que tem receita para giro. Meu comprometimento é que, se não tiver, eu honro com os salários em dia e com todas as despesas mensais do Vasco", disse, na ocasião.

Havia uma previsão de que a 777 fizesse o repasse R$ 5 milhões para ser usando no fluxo de caixa. Com a liminar que tirou o controle da SAF das mãos da empresa, esse valor não deve ser encaminhado. O CEO Lúcio Barbosa fez o requerimento ao clube associativo, agora majoritário da SAF.