Título do Espanhol rende prêmio de R$ 795 milhões ao Real Madrid

O Real Madrid embolsou quase R$ 800 milhões de reais após vencer mais um título do Campeonato Espanhol.

O que aconteceu

Faltando uma rodada para o fim da atual temporada da La Liga, os merengues já são matematicamente campeões. Além do líder, a tabela tem os próximos oito colocados já definidos antecipadamente.

O Campeonato Espanhol tem uma premiação para cada time de acordo com a classificação final. Com isso, já é possível calcular quanto os clubes do top 9 irão receber.