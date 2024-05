Internacional recusa proposta de R$ 49 milhões do Betis por Vitão

O Internacional recusou, nos últimos dias, uma proposta do Real Betis, da Espanha, pelo zagueiro Vitão, de 24 anos.

O que aconteceu

A oferta do time espanhol era na casa dos 9 milhões de euros (R$ 49,7 milhões). O Colorado espera receber mais pelo defensor em caso de eventual negociação. A informação foi divulgada inicialmente pelo site 'Revista Colorada' e confirmada pelo UOL.

Inter e Vitão acertaram, no início desse ano, um pré-contrato de cinco anos. O zagueiro está emprestado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, até junho, mesmo período em que se encerrará o vínculo com o time europeu. Após isso, terá contrato definitivo com o clube gaúcho.