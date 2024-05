Santos vendeu mais de nove mil ingressos para jogo contra o Brusque na Vila

Este será o primeiro jogo do Santos com torcida na Segunda Divisão. A diretoria conseguiu uma liberação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para ter 100% de público no embate. A renda será integralmente revertida às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O Peixe realizou duas partidas com os portões da Vila Belmiro fechados e, após o duelo com o Brusque, terá que fazer mais três com público parcial.

No momento, o Alvinegro Praiano lidera a Série B, com 12 pontos. Os catarinenses estão em 16º, com quatro. A bola rola no gramado do Urbano Caldeira a partir das 11 horas.