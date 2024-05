Goleiro do Peñarol provoca Hulk, que reage mostrando nome na camisa; veja

O goleiro Aguerre, do Peñarol, resolveu provocar Hulk, do Atlético-MG, durante uma confusão no jogo entre as equipes, válido pela Libertadores e disputado na noite desta terça-feira (14) em Montevidéu (assista abaixo).

O que aconteceu

O atacante se irritou após uma sequência de faltas dos uruguaios já no 2° tempo e protestou na tentativa de o árbitro do duelo, Wilmar Roldán, punir os infratores.

Uma pequena confusão se estabeleceu, e o goleiro Aguerre resolveu provocar Hulk ao deixar deixar sua meta e entrar no meio do tumulto.