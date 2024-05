Enchentes no RS: Times do futebol brasileiro se unem para arrecadar doações

O Bem Tricolor, movimento de ação social do Fortaleza, disponibilizou pontos de arrecadação de alimentos não-perecíveis em frente ao setor Premium e ao Portão F da Arena.

Palmeiras

O avião particular da presidente Leila Pereira, do Palmeiras, foi carregado com 2,5 toneladas de doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A aeronave voltará com animais resgatados e poderá fazer outras viagens. A mandatária alviverde afirmou que "o nosso avião fará quantas viagens forem necessárias".

O Palmeiras anunciou que doará toda a renda líquida da partida contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão, partida realizada no último domingo (12). O alviverde paulista também jogou com um QR Code na camisa em dois jogos — contra o Liverpool-URU e contra o Furacão — para arrecadar doações.

Corinthians

O Parque São Jorge e a Neo Química Arena tiveram pontos de coleta para doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Além disso, as camisas usadas pelo time masculino no confronto contra o Flamengo serão leiloadas para angariar recursos aos gaúchos.