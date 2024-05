Caio Ribeiro lembra câncer e se emociona ao falar sobre apoio da mãe

O comentarista Caio Ribeiro se emocionou ao mandar sua mensagem de Dia das Mães durante a transmissão de Palmeiras e Athletico. O ex-jogador lembrou a luta contra um câncer em 2021 e destacou o apoio de dona Nara durante o tratamento.

O momento mais difícil que eu enfrentei foi depois que parei de jogar, quando fui diagnosticado com câncer. Minha mãe estava do meu lado no dia da primeira quimioterapia. Minha mãe tava do meu lado no dia da última radioterapia. Caio Ribeiro, à Globo