Brasileirão deve parar? Mauro Cezar e Trajano divergem em debate

O Campeonato Brasileiro deveria parar, pelo menos por algumas semanas, devido à catástrofe no Rio Grande do Sul? No Posse de Bola, Mauro Cezar Pereira e José Trajano divergiram sobre a questão. Trajano destacou o impacto da enchente nos clubes gaúchos; já Mauro Cezar afirmou que o futebol pode ajudar muito mais com bola rolando.

José Trajano: 'Equipes e jogadores gaúchos estão envolvidos'

Então devia parar tudo? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é que no futebol, no caso do Brasileirão, estão envolvidas equipes gaúchas, jogadores gaúchos que vivem lá, que moram lá. Agora, um show, uma peça de teatro aqui em São Paulo, no Rio, em qualquer parte do país que não tem nenhum envolvimento com o Rio Grande do Sul, só tem a tristeza, o lamento, é diferente.

Mauro Cezar: 'As pessoas precisam de ajuda; de que maneira o futebol pode ajudar?'