Palmeiras veta ida de trio à Seleção Brasileira sub-20 para período de treinos

O Palmeiras não irá liberar o trio convocado por Ramon Menezes para o período de treinos com a Seleção Brasileira sub-20, visando o Sul-Americano da categoria. Os convocados foram o zagueiro Vitor Reis, o meio-campista Luis Guilherme e o atacante Estêvão.

O clube entende que não faria sentido liberar os atletas que já fazem parte do time principal do Palmeiras para um período de treinos com a Seleção de base. As atividades da equipe nacional acontecem entre os dias 3 e 11 de junho, na Granja Comary. Se fossem liberados, os atletas perderiam o compromisso contra o Red Bull Bragantino, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Dos três, Estêvão e Luis Guilherme vêm ganhando mais espaço. O primeiro vem até ganhando status de titular e soma 15 partidas pelo Verdão nesta temporada, além de três gols e uma assistência. Enquanto o meia entrou em campo também em 15 oportunidades e tem um tento anotado.