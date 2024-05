'Flamengo continua com um comportamento cretino', detona Mauro Cezar

'Flamengo está com um pé na Sul-Americana, é patético': "Não estou aqui a tirar a responsabilidade do Tite, pelo contrário — ele está errando demais, ele não se ajuda, a gente vem falando isso há algum tempo. A questão é: o problema reside só nele ou é maior? E por que hoje o Marcos Braz não fala? No sábado, ele foi lá reclamar depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, por que agora ele não aparece? Hoje ele vai dar entrevista? Alguma coisa vai ser feita? Uma mobilização, um choque de realidade? O Landin vai no CT fazer alguma coisa vai falar sobre o estádio novamente? O que eles vão fazer? O Flamengo está com um pé na Sul-Americana, é um negócio patético, vergonhoso, ridículo. Agora, é ingenuidade achar que isso é coincidência, três técnicos diferentes, o mesmo comportamento, o mesmo papelão, beira a ingenuidade. Criticar o Tite? Perfeito. Achar que está ruim? Também, ok. Mas achar que é isso? Qual vai ser o técnico da vez, para tomar porrada, ser responsabilizado sozinho e levar uma multa milionária? Até quando vai continuar assim?".

Classificação e jogos Libertadores

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz e Renato Maurício Prado debatem os principais temas do dia no futebol.