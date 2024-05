Abaixo no Brasileirão, Corinthians cumpre objetivos na Copa do Brasil e na Sul-Americana

O Corinthians cumpriu os objetivos dentro da Copa do Brasil e da Sul-Americana. A situação no Brasileirão, porém, está abaixo do esperado.

Com cinco pontos, o Alvinegro está na 16ª colocação do torneio de pontos corridos. O Fluminense, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento, está com a mesma pontuação, mas leva desvantagem nos critérios de desempate.

Já nas copas, o desempenho é positivo, avançando às oitavas da Copa do Brasil e da Sul-Americana. O desempenho, mesmo levando em conta que o Brasileirão tem times melhores, também é superior.