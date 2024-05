Triunfo do São Paulo sobre o Talleres garante quebra de tabu, liderança do grupo e invencibilidade

O resultado também foi importante para manter a sequência invicta do São Paulo sob o comando do técnico Luiz Zubeldía. Desde que assumiu a equipe, no final de abril, o treinador argentino disputou nove partidas, somando sete vitórias e dois empates.

Esse foi o terceiro triunfo de Zubeldía no Morumbis. Antes, ele havia vencido os duelos com o Fluminense, pelo Brasileirão, e Águia de Marabá, pela Copa do Brasil. Também houve os empates com o Barcelona de Guayaquil e Palmeiras.

No próximo domingo, contra o Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília), novamente no Morumbis, desta vez pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo volta a entrar em campo para defender sua invencibilidade sob o comando de Zubeldía e seguir subindo na tabela da competição por pontos corridos, em que figura como quinto colocado.