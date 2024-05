Corinthians tem apenas 3 jogadores do atual elenco com mais de um título pelo clube

Com as saídas de Cássio e Paulinho em maio, Corinthians deu sequência ao processo de reformulação prometido por Augusto Melo. No atual elenco, apenas três jogadores do elenco levantaram mais de uma taça pelo Timão.

Trata-se de Fagner (tricampeão Paulista e bicampeão Brasileiro), Maycon (bicampeão Paulista e campeão Brasileiro e Romero (bicampeão Brasileiro e bicampeão Paulista). Gustavo Mosquito, por sua vez, disputou o Paulistão 2019, mas saiu no decorrer do torneio.

É válido destacar que o trio tem contrato até o fim do ano. Com isso, a saída deles ao fim da temporada não é descartada.