Com lateral concorrida e lesões no ataque, Hayner pode ganhar nova função no Santos

O treinador, porém, está com problemas no setor ofensivo. Homens de velocidade do Santos, Guilherme e Pedrinho estão lesionados e não têm previsão de retorno. O primeiro está com uma lesão muscular e o segundo com pubalgia.

Além disso, a lateral está concorrida. Atualmente, o titular absoluto na direita é JP Chermont. Aderlan está retornando de lesão e Rodrigo Ferreira aparece como outra alternativa. Na esquerda, Escobar é a principal opção, mas Hayner e Rodrigo Ferreira podem atuar improvisados na posição.

No jogo-treino com o Juventus, inclusive, Rodrigo Ferreira jogou como lateral esquerdo e marcou três gols. Já Aderlan foi o titular na direita.

Hayner foi contratado no começo deste ano. Ele chegou sem muitos holofotes, mas foi ganhando cada vez mais espaço com Carille. Ao longo do Campeonato Paulista, ele atuou nos dois lados do campo. Ao todo, disputou 12 partidas, sendo oito como titular, marcou um gol e deu uma assistência. Ele foi eleito o melhor lateral direito do Paulistão.

Com o bom desempenho, o Santos decidiu exercer a opção de compra do jogador de 28 anos. Neste início de Série B, porém, ele já perdeu espaço. Ele foi utilizado em quatro dos sete compromissos do clube na competição nacional.

Agora, portanto, Hayner pode voltar a ser utilizado, desta vez em uma nova função. O Santos volta a campo na segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B, no Estádio do Café, em Londrina (PR).