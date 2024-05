Hyan avança em recuperação de lesão e fica mais perto de retorno no Santos

Hyan é uma promessa das categorias de base do Santos. Ele se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com quatro gols e cinco compromissos.

Com isso, o meia foi chamado pelo técnico Fábio Carille para treinar com o elenco profissional. O garoto, porém, ainda não estreou. Ele foi relacionado para dois jogos, mas não saiu do banco.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, contra o Botafogo-SP, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O embate será no Estádio do Café, em Londrina, no Paraná. A bola rola a partir das 20 horas (de Brasília).