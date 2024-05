Com recordes batidos, Endrick se despede do Palmeiras contra o San Lorenzo e celebra títulos: "Orgulho"

Nas categorias de base do Palmeiras, o jogador foi fundamental na conquista da primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior da história do clube. Além da Copinha, o atacante venceu outros sete torneios com o Verdão: Campeonato Brasileiro sub-20 (2022), Copa do Brasil sub-17 (2022), Campeonato Paulista sub-20 (2021), Campeonato Paulista sub-15 (2019 e 2021), Campeonato Paulista sub-13 (2018) e Campeonato Paulista sub-11 (2017).

"O trabalho nas categorias de base do Palmeiras foi espetacular. Foram muitas pessoas trabalhando para que fôssemos campeões, mas também para que fossemos preparados para chegar na equipe principal e conseguir ajudar o grupo. Os títulos do Palmeiras começam a ser conquistados já no sub-11 do clube e é muito importante lembrar sempre disso", concluiu o camisa 9.

Com 81 jogos, 21 gols e três assistências, o atacante detém expressivos recordes pelo Alviverde, entre eles estão: jogador mais jovem a estrear pelo time, atleta mais jovem a marcar um gol pelo clube, futebolista mais novo a marcar um gol no Brasileirão de pontos corridos e na Libertadores e primeiro jogador da história do Palmeiras a ganhar títulos em todas as categorias (sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e profissional).

Além das conquistas coletivas, Endrick também ergueu diversos troféus individuais pelo Palmeiras, incluindo o Troféu Mesa Redonda, da TV Gazeta, ao estar presente na seleção da temporada 2023.