5 golpes que aprendi com criminoso que inspirou 'Prenda-me se For Capaz'

Não compartilhe informações valiosas online.

3. Documento falso

O roubo de identidades, principalmente de crianças, cresce a cada ano. Em 2012, mais de 10% das crianças já tinham suas identidades roubadas. Na deep web, segundo Abagnale, comprar todas as informações de um bebê recém-nascido não é tão caro. É possível fazer isso por um pouco mais de US$ 10. E com o conhecimento certo nos Estados Unidos, você consegue documentos em nome de outras pessoas sem sair de casa.

"Vi um caso no jornal de roubo de identidade que funcionou da seguinte maneira: uma pessoa com idade semelhante à do golpista morreu em um acidente de carro. Ele vai ao cartório da sua cidade e pega atestado de óbito, que é um documento público. No mesmo corredor, consegue uma cópia da certidão de nascimento. Usando o que tem, dá entrada uma carteira de motorista e, com ela em mãos, abre uma conta no banco. Tudo sem sair de casa e com dados que não são seus", diz Abagnale.

O especialista alerta: quanto mais jovem for a pessoa da identidade roubada, melhor para os criminosos. "Essa criança não vai pedir empréstimo ou dar entrada em grandes compras nos próximos 18 ou 20 anos, dando a liberdade do uso sem preocupação", explica.