Rwan Cruz celebra sucesso na Europa, relembra passagem pelo Santos e planeja volta no futuro

"Quando fiquei sem clube, comecei a trabalhar na obra com meu pai, aí ele não tinha que ficar pagando ajudante. Então, eu ajudava e trabalhava com alegria, sem nenhum problema. Depois ainda arrumava tempo para fazer o meu treino na praia. Como eu disse, todo esforço e trabalho forma caráter. Sou muito grato e carrego com muito orgulho toda minha história", completou.

Rwan subiu ao time profissional do Santos em 2022, depois de se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior daquele ano. Em seu primeiro ano na equipe de cima do Peixe, foram 30 jogos e quatro bolas na rede. No ano seguinte, porém, ele perdeu espaço e acabou sendo emprestado ao Vasco, onde também não se destacou.

"Acredito que sim, poderia ter rendido mais no Santos. Claro que eu subi ao profissional em um momento conturbado no clube, sem conseguir grandes campanhas no Paulistão, vivendo momentos difíceis no Brasileiro anterior, com tantas mudanças no comando técnico... então, para quem chega da base precisando começar uma nova história, é difícil, a gente sente demais essas mudanças e insatisfação da torcida, que era justa naquele momento. Mas, é claro que não é uma desculpa, tenho minha responsabilidade e assumo ela", disse.

Aos 23 anos, Rwan deve seguir no Ludogorets para a próxima temporada. No futuro, contudo, o atacante já planeja um retorno para a sua primeira casa no futebol.

"Se eu tiver a oportunidade de voltar, gostaria, sim, de retribuir dentro de campo tudo que o Santos fez por mim", finalizou.