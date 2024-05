Trio de 'R$ 1 bilhão' do Palmeiras só vai jogar junto mais sete vezes

O último jogo de Endrick com a camisa do Palmeiras será no dia 30 de maio, contra o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores — é a data que o Alviverde trabalha nos bastidores para uma despedida do atacante em casa. Dessa forma, o trio só teria sete jogos para atuarem juntos: Liverpool-URU (Copa Libertadores), Athletico-PR (Brasileirão), Independiente del Valle (Copa Libertadores), Criciúma (Brasilierão), Botafogo-SP (Copa do Brasil), Vasco da Gama (Brasileirão) e o jogo contra o San Lorenzo.

Se Endrick for convocado para a próxima data Fifa e para a Copa América, ele se apresenta à seleção brasileira no dia 3 de junho. A data Fifa acaba no dia 12 de junho e o início da Copa América é no dia 20, mas a seleção vai emendar a preparação direto nos Estados Unidos e o atacante já não jogará mais pelo Palmeiras.

Endrick conclui transferência para o Real Madrid logo após a Copa América. Ele foi vendido ao clube merengue no ano passado por 35 milhões de euros fixos (R$ 198 milhões na época), além de 25 milhões de euros (R$ 141 milhões) em bônus por metas. O camisa 9 já atingiu 7,5 milhões de euros das metas (R$ 40 milhões) e o total da transferência já é de quase R$ 240 milhões.

O atleta está a um gol de fazer o Palmeiras ganhar mais dinheiro. O atacante garante 2,5 milhões de euros (R$ 13,7 milhões) em bonificação a cada cinco gols marcados pelo Palmeiras, pela seleção brasileira e pelo Real Madrid (com limite de 25). Ele é titular da equipe, e na atual temporada tem 17 jogos e 3 gols.

Estêvão