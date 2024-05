Quem segura? Estevão completa 11 dribles em vitória contra o Botafogo-SP

Autor do gol da vitória contra o Botafogo-SP, Estevão brilhou também nos dribles. Titular do Palmeiras no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o atacante acertou 73,3% das tentativas.

O que aconteceu

Estevão acertou 11 dos 15 dribles que tentou na última quinta-feira (2). Os dados são do Sofascore.

O camisa 41 foi o líder isolado no fundamento entre os atacantes do Palmeiras. Abel Ferreira escalou o time com Estevão, Lázaro e Endrick. Já Rony entrou no segundo tempo.