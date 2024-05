Presidente do Grêmio pede empatia e diz que Brasileirão deveria parar

Alberto Guerra, presidente do Grêmio, pediu empatia aos outros clubes do Campeonato Brasileiro e disse, em entrevista ao SporTV, que a competição deveria ser paralisada temporariamente.

O que aconteceu

Guerra entende que há ignorância sobre a real condição do Rio Grande do Sul. O presidente gremista alertou que a tragédia é maior do que qualquer descrição que ele faça, chamando a atenção especialmente para a situação do Vale do Taquari.