Carille justifica mudanças no Santos, celebra volta da torcida e exalta goleada: "Jogo inteligente"

"Partiu do presidente, da diretoria, que iniciativa legal, vemos a dificuldade que está no RS. Muita tristeza. Iniciativa muito boa. Parabéns ao presidente e todos os envolvidos, com certeza vai ajudar muitas pessoas. A partir do momento que você quer ser um atleta ou técnico, você quer jogar com a torcida. Nossa torcida perdeu um pouco a cabeça no final do ano passado e a punição tem que existir, para todos. Mas a CBF e todos que aceitaram essa decisão, foram inteligentes. Empolga mais jogar com torcida", comentou.

"É muito chato o que aconteceu contra Paysandu e Guarani com estádio vazio. Não pode xingar, todo mundo escuta (risos). Legal esse retorno, apoio ajuda bastante. São jogadores experientes, acostumados com isso. Ajudou muito hoje", finalizou.

Com o resultado, o Santos retomou a liderança da Série B, com 15 pontos, ultrapassando o Goiás, que tem 14.

O Peixe volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o América-MG, pela sétima rodada da Série B. A bola rola no gramado da Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), a partir das 21h30 (de Brasília).