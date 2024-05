Foden decide, Manchester City vence West Ham e conquista tetracampeonato Inglês

We're @premierleague champions ???? pic.twitter.com/blRyxjPqJB

Com o resultado, a equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola terminou a liga nacional na primeira colocação, com 91 pontos. Este foi o décimo troféu conquistado pelo City, que se torna o quarto maior vencedor da competição, atrás apenas do Manchester United (20), Liverpool (19) e Arsenal (13). Já o West Ham encerrou a Premier League na nona posição, com 52 pontos.

Agora, o Manchester City se concentra na final da Copa da Inglaterra, contra o Manchester United, que será disputada no próximo sábado, às 11h (de Brasília), em Wembley. Enquanto o West Ham realizou seu último jogo na temporada.

O jogo

Logo no início do jogo, aos dois minutos do primeiro tempo, o Manchester City abriu o placar. Phil Foden recebeu pelo meio, cortou para a esquerda e acertou um lindo chute no ângulo esquerdo para balançar as redes.