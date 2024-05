Arsenal faz sua parte, vence o Everton, mas vê City ser campeão inglês

O time de Arteta empatou logo depois com chute forte de Tomiyasu. Gabriel Martinelli, que fez grande jogo, chegou ao fundo e cruzou para trás, a bola passou por toda extensão da área e encontrou o japonês do outro lado.

O West Ham chegou a diminuir para 2 a 1 a vantagem do City no final do primeiro tempo e empolgou o torcedor no Emirates Stadium. O Arsenal foi para cima e pressionou o Everton, mas antes que pudesse virar o jogo, o City ampliou para 3 a 1.

A pressão do Arsenal resultou em duas bolas na trave e, depois, na virada. Gabriel Jesus interceptou passe ruim de Ashley Young, avançou e deixou para Odegaard. O norueguês bateu mal, mas Havertz apareceu sem goleiro para mandar para o fundo do gol.

Convocado para a Copa América, Gabriel Magalhães deixou o campo com dores no ombro direito. O zagueiro caiu em cima do local após uma disputa de bola com Doucouré. A apresentação da seleção em Orlando está marcada para o dia 30.

Lances Importantes

Perdeu! Aos 11, o Arsenal tomou a bola na saída do Everton, Gabriel Martinelli fez a jogada e a bola sobrou para Rice livre no meio da área finalizar, mas ele pegou mascado na bola e não deu trabalho para Pickford fazer a defesa.