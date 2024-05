Sul-Americana: Corinthians terá Biro como titular, e trio retorna no banco

O Corinthians está escalado para enfrentar o Nacional-PAR, pela quarta rodada da Sul-Americana, com uma novidade no time titular e três entre os reservas.

O Alvinegro foi escalado com: Carlos Miguel; Fagner, Cacá, Félix Torres e Hugo; Paulinho, Breno Bidon e Guilherme Biro; Gustavo Mosquito, Romero e Wesley. Biro é a cara nova no onze inicial que jogará no Defensores del Chaco, em Assunção.

Já o Nacional terá: Antony Silva; Juan Luis Alfaro, Brian Blasi, Claudio Núñez e Daniel Rivas; Gustvo Caballero, Leandro Mesa, Blas Cáceres e Juan Fernando Alfaro; Alan Gómez e Diego Duarte. O treinador é Víctor Bernay.