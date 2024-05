Estêvão faz fila, sofre pênalti e Palmeiras vence Cuiabá sob calor intenso

O Palmeiras superou o calor da Arena Pantanal, derrotou o Cuiabá por 2 a 0 com direito a toque mágico de Estêvão e findou um jejum de três jogos sem vitória e sem gol no Campeonato Brasileiro. Antes de a joia sair do banco de reservas e marcar, Lázaro havia aberto o placar ainda no 1° tempo ao aproveitar lindo cruzamento de outra cria da base alviverde: Luis Guilherme.

Com o resultado, o time de Abel Ferreira chegou aos 8 pontos e fechou a rodada no G6 — há, no entanto, cinco times com jogos a menos em relação aos paulistas e que podem superá-los na tabela.

O Cuiabá segue sem somar pontos. O time é o último colocado e, além de não ter balançado as redes, perdeu os quatro duelos que fez até o momento no Brasileirão.