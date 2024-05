Jornal: Vitor Roque tem lista de interessados em seu empréstimo; veja times

O atacante Vitor Roque tem futuro incerto no Barcelona na próxima temporada e uma lista de clubes já tem interesse em contratá-lo por empréstimo.

O que aconteceu

Seis equipes do futebol europeu querem Vitor Roque: Manchester United, Napoli, Lyon, Nice, Bétis e Sevilla. A informação é do jornal espanhol Mundo Deportivo.

Os clubes já teriam entrado em contato com estafe do atacante brasileiro de 19 anos para entender a situação do jogador. Vitor Roque não quer ser emprestado e seu desejo é seguir no Barcelona, mas ele não tem recebido muitas oportunidades.