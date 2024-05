Xavi comenta futuro de Lewandowski e Vitor Roque no Barcelona: "Decidiremos ao final de temporada"

O técnico Xavi concedeu coletiva de imprensa nesta sexta-feira e falou sobre o futuro de Robert Lewandowski e Vitor Roque no Barcelona. Os atacantes vivem situações distintas na equipe, mas a continuidade de ambos não está garantida para a próxima temporada.

"Valorizamos muito a presença de Robert na equipe e decidiremos sobre seu futuro quando a temporada terminar", afirmou o treinador sobre Lewandowski.

Com 35 anos, o polonês vem diminuindo ano após ano o número de gols marcados, mas ainda é titular e uma peça importante do clube catalão. Na atual temporada, ele realizou 44 jogos, marcou 23 gols e deu nove assistências. Em seu primeiro ano no Barça, ele balançou as redes 33 vezes em 46 partidas.